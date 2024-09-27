Украинские боевики повесили в церкви мирного жителя Курской области

Зверски издевались над мирным жителем села в Курской области, избивали его, а затем повесили в церкви, бойцы ВСУ, об этоом 27 сентября сообщили РИА Новости, со ссылкой на имеющиеся у них кадры допроса свидетеля.
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