Меркурис: солдаты ВСУ бросят воевать после начала переговоров России и США

Военный обозреватель Александр Меркурис заявил, что деморализованные украинские военнослужащие, испытывающие серьезные трудности на всей протяженности фронта, начнут все чаще уклоняться от боев и прекратят оказывать сопротивление.
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