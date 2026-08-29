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Трамп: США получили контроль над более чем 65 млрд баррелей нефти Венесуэлы

Трамп: США получили контроль над более чем 65 млрд баррелей нефти Венесуэлы

Трамп сообщил о передаче под контроль США более 65 млрд баррелей венесуэльской нефти, что позволит вдвое увеличить американские нефтяные резервы и снизить цены на бензин.

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