Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Иноагенты законы не нарушают, они их игнорируют

Иноагенты законы не нарушают, они их игнорируют

Одна из удивительных особенностей политической эмиграции из России — выраженное презрение и к русским людям, которые в России остались, и к людям, которые окружают эмигрантов на «новой родине».

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Комментарии
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тимофей юриевич
Когда их уже просто стрелять начнут,как бродячих бешеных собак?...
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14 час.
Скиф Туран
Инагенты, в своей массе - это евреи, чуждое для нашей страны тело, вызывает в живом организме нашей наций болезни, гниение и смерть. Евреи чужды российским народам и как чужаки приносят с собой только разложение в виде революций, гражданских войн, коллективизаций, голодовок, перестроек. С трихинами и бациллами не ведут переговоров и не перевоспитывают их, а стараются уничтожить как можно скорей. Для того чтобы справится с этой эпидемией, нужно отнять у евреев, чем скорее, тем лучше, всё в чём их сила – деньги награбленные у России.
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13 час.
lady lyudmila
Вот приятно , что Вы подписались
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12 час.

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