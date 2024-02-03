Скиф Туран

Инагенты, в своей массе - это евреи, чуждое для нашей страны тело, вызывает в живом организме нашей наций болезни, гниение и смерть. Евреи чужды российским народам и как чужаки приносят с собой только разложение в виде революций, гражданских войн, коллективизаций, голодовок, перестроек. С трихинами и бациллами не ведут переговоров и не перевоспитывают их, а стараются уничтожить как можно скорей. Для того чтобы справится с этой эпидемией, нужно отнять у евреев, чем скорее, тем лучше, всё в чём их сила – деньги награбленные у России.