Эксперт Стипиди: смешного Угальде привезли, жду, когда мне привезут коньяк

Футбольный эксперт и селекционер Павел Стипиди признался, что ждал "смешных" трансферов при новом спортивном директоре "Спартака" Томаше Амарале и рассказал, что из-за перехода костариканского футболиста Манфреда Угальде из нидерландского "Твенте" выиграл спор.