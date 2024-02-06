Эксперт Стипиди: смешного Угальде привезли, жду, когда мне привезут коньяк

Футбольный эксперт и селекционер Павел Стипиди признался, что ждал "смешных" трансферов при новом спортивном директоре "Спартака" Томаше Амарале и рассказал, что из-за перехода костариканского футболиста Манфреда Угальде из нидерландского "Твенте" выиграл спор.
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