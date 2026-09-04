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Гуменник о турнире в Токио: «Хоть это и «Челленджер», но состав – будто ЧМ. Было понимание, что нужно сразу показывать полный контент»

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник  отметил высокий уровень конкуренции на Kinoshita Group Cup (турнире серии «Челленджер») в Токио.

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