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Российский вертолет с рекордной дальностью полёта: Ростех показал Ми-38ПС, который способен пролететь более 1500 км на одной заправке

Российский вертолет с рекордной дальностью полёта: Ростех показал Ми-38ПС, который способен пролететь более 1500 км на одной заправке

Ми-38ПС может перевезти 5 тонн грузов или 40 человек Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» впервые публично представил арктический вертолет Ми-38ПС — машину показали на XVI Международном салоне «Комплексная безопасность» в Казани.

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