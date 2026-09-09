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Новый ЦУМ в Барнауле вырос до десятого уровня и готовится к установке гигантских окон

Новый ЦУМ в Барнауле вырос до десятого уровня и готовится к установке гигантских окон

За арочными проемами будущей торговой галереи уже видны подготовленные для остекления полотна Строительство нового ЦУМа в Барнауле, сентябрь 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.

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