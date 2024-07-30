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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Я молился, чтобы этот день настал»: новый патч для Elden Ring и Shadow of the Erdtree принё...

«Я молился, чтобы этот день настал»: новый патч для Elden Ring и Shadow of the Erdtree принё...

«Я молился, чтобы этот день настал»: новый патч для Elden Ring и Shadow of the Erdtree принёс с собой долгожданное геймплейное улучшениеИздательство Bandai Namco и разработчики из студии FromSoftware выпустили для Elden Ring и дополнения Shadow of the Erdtree обновление 1.

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