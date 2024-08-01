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Спасти внутренний рынок: Россия ограничивает поставки сырья главным имортерам

Спасти внутренний рынок: Россия ограничивает поставки сырья главным имортерам

Минимальные уровни экспорта сырья, наблюдавшиеся в апреле и мае, больше не повторятся в 2024 году, если только не произойдут новые масштабные атаки беспилотников, которые могут нанести еще больший ущерб нефтеперерабатывающим заводам, чем весенние удары.

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