Спасти внутренний рынок: Россия ограничивает поставки сырья главным имортерам

Минимальные уровни экспорта сырья, наблюдавшиеся в апреле и мае, больше не повторятся в 2024 году, если только не произойдут новые масштабные атаки беспилотников, которые могут нанести еще больший ущерб нефтеперерабатывающим заводам, чем весенние удары.
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