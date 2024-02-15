В Дагестане сотрудники ГУ МВД России по СКФО на КПП «Джемикентский» почтили память погибших коллег Юрия Святкина и Давида Фатахова

Ровно восемь лет назад, 15 февраля 2016 года, в Дагестане на контрольно-пропускном пункте «Джемикентский» террорист-смертник, следовавший в легковом автомобиле, привел в действие самодельное взрывное устройство.
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