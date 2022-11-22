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«Очень важный матч для нас». «Чикаго» прервал серию «Бостона» из девяти побед

«Чикаго» в понедельник обыграл «Бостон» со счетом 121:107. «Буллс» (7-10) удалось прервать 9-матчевую победную серию «Селтикс» (13-4).

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