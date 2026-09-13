Кого могут мобилизовать осенью 2026 и кому приходят электронные повестки

По состоянию на 13 сентября 2026 года новой волны мобилизации в России официально не объявлено. Отдельного решения о новом массовом призыве граждан из запаса нет, а Владимир Путин и Дмитрий Медведев в сентябре вновь публично заявили, что необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет.