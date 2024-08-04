Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Зачем раздавать паспорта гражданам кишлаков? Приехал - отработал - уехал. Паспорта нужно давать этническим русским из...Российский паспор...
  • Татьяна Мельник
    Проверять каждого , в политику с чистыми рукамиСенатор-убийца?
  • Alex Nемо
    Ну вот ведь не зря же говорят что русский язык самый нужный язык в мире. Только в русском языке есть такая приговорка...Мигранты напрягли...

Байден среди ночи едва не улетел в Россию: Следующей остановкой могла стать Москва

Байден среди ночи едва не улетел в Россию: Следующей остановкой могла стать Москва

Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Globallookpress Джо Байден среди ночи едва не улетел в Россию в результате обмена заключёнными - президента пришлось выводить из самолёта, иначе следующей остановкой могла стать Москва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Всех гнид планеты Россия у себя, пожалуй, не потянет... Хотя опыт есть!
Ответить
5 час.
Наталия
Байден уже давно самый колоритный  персонаж реалити-шоу &quot;Нарочно не придумаешь.&quot;. Особенно, если становится скучно.
Ответить
5 час.
Ч
Чужестранка
Хоть бы перестали издеваться над старым больным человеком! Отправили бы его на покой! Он не в себе...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх