Юрий Золотарев Всех гнид планеты Россия у себя, пожалуй, не потянет... Хотя опыт есть!

Наталия Байден уже давно самый колоритный персонаж реалити-шоу "Нарочно не придумаешь.". Особенно, если становится скучно.