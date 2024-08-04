Байден среди ночи едва не улетел в Россию: Следующей остановкой могла стать Москва

Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Globallookpress Джо Байден среди ночи едва не улетел в Россию в результате обмена заключёнными - президента пришлось выводить из самолёта, иначе следующей остановкой могла стать Москва.
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