В Краснодарском крае перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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