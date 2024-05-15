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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Digital Foundry проанализировала патч Starfield, активирующий 60 кадров в секунду на Xbox Se...

Digital Foundry проанализировала патч Starfield, активирующий 60 кадров в секунду на Xbox Se...

Digital Foundry проанализировала патч Starfield, активирующий 60 кадров в секунду на Xbox SeriesDigital Foundry имела возможность заранее проанализировать новый патч Starfield, добавляющий в версию для Xbox Series новые графические режимы: “Визуализация” и “Производительность”, которые открывают различные варианты частоты кадров (30, 40, 60 кадров в секунду и полностью… источник.

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