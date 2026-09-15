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В мини-платье и с бриллиантами: 17-летний сын Наоми Уоттс получил модную награду

В мини-платье и с бриллиантами: 17-летний сын Наоми Уоттс получил модную награду

Младший сын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера получил награду на ежегодной церемонии Daily Front Row Fashion LA Awards за вклад в индустрию моды.

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