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Взвешивание UFC Fight Night 226: Фьоро и Намаюнас показали одинаковый вес

В Париже 2 сентября состоится турнир UFC Fight Night 226, в главном событии которого пройдет бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком.

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