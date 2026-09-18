В Улан-Удэ проходит персональная выставка картин Евгения Болсобоева

В Улан-Удэ в Художественном музее имени Ц.С. Сампилова открылась выставка «Пространство этюда», на которой представлены работы бурятского художника Евгения Болсобоева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП В Иркутске прошел...
- ВП В Иркутске прошел...
- ДР Португальского рэ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым