Что на самом деле делает нас старше: враги молодости, о которых мы забываем

Наша повседневная жизнь полна незаметных врагов молодости. По данным Lenta.ru, старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал целый список привычек, которые ускоряют старение организма намного быстрее, чем мы предполагаем.
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