Летать в "Комфорте" с билетом эконом-класса предлагает "Аэрофлот" на рейсах в ДФО

"Аэрофлот" объявил акцию на дальневосточных рейсах. До 19 сентября пассажиры с билетами в эконом-класс смогут сесть в салон "Комфорт" на Boeing 777, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе авиакомпании.
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