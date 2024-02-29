Секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины призвал сотрудников дисциплинарно-надзорных органов к самопреобразованию

Пекин, 28 февраля /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си в среду присутствовал и выступил с речью на Всекитайском совещании по вопросам подведения итогов просветительской кампании и кампании по исправлению недостатков в дисциплинарно-надзорных органах страны, призвав соответствующих работников усилить работу по самопреобразованию.