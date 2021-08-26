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Huawei Nova Y60: бюджетный смартфон с экраном на 6.6 дюймов, тройной камерой на 13 МП и батареей на 5000 мАч

Huawei Nova Y60: бюджетный смартфон с экраном на 6.6 дюймов, тройной камерой на 13 МП и батареей на 5000 мАч

Компания Huawei неожиданно выпустила за пределами Китае новый бюджетный смартфон из линейки Nova. Что за аппарат Новинку назвали Huawei Nova Y60.

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