Агрохимия: новые средства интенсификации сельского хозяйства

Компания «Щелково Агрохим» (Московская область), производитель средств защиты и питания растений, открыла новый производственный корпус по выпуску концентрированных жидких удобрений (ЖМУ) с микро-, мезо- и макроэлементами.
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