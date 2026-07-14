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Лавров: действия Украины в Азовском море даже не пиратство, а терроризм

Украинские удары по гражданским судам в Черноморском регионе — это уже терроризм, а не пиратство, заявил Сергей Лавров, пообещав, что РФ, несмотря на провокации, продолжит поставки продовольствия в Африку.

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