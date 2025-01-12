МИД России сообщил об отсутствии у Москвы планов нападения на страны НАТО

Представитель МИД Российской Федерации Владислав Масленников проинформировал о том, что власти не строят никаких планов, которые включали бы в себя атаки на входящие в состав Организации Североатлантического Договора державы.
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