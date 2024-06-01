В ближайшие часы Тамбовская область попадёт в грозовой фронт

Первый день лета впечатлительным тамбовчанам лучше провести дома. По данным Тамбовского Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа на территории региона ожидается гроза, местами слабый град.
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