В ближайшие часы Тамбовская область попадёт в грозовой фронт

Первый день лета впечатлительным тамбовчанам лучше провести дома. По данным Тамбовского Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа на территории региона ожидается гроза, местами слабый град.