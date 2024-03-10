Пять человек попались с наркотиками в Mercedes на Гороховой

Одним из задержанных оказался 33-летний уроженец Армении, находящийся в федеральном розыске. Полицейские задержали в центре Петербурга сразу пять человек по подозрению в употреблении наркотических средств.
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