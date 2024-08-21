Депутат Шеремет: РФ даст зеркальный ответ в случае поставок Киеву дальнобойных ракет

Если США все же решат передать киевскому режиму дальнобойные крылатые ракеты JASSM, Россия вынуждена будет зеркально ответить на подобные агрессивные шаги, хотя совершенно не заинтересована в военной эскалации.
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