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Царьград

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Обрушение моста в Брянской области: 104 пострадавших, 7 погибших

Обрушение моста в Брянской области: 104 пострадавших, 7 погибших

В Брянской области обрушился мост, что привело к сходу с рельсов поезда Климов — Москва. В результате 104 человека пострадали, 7 погибли.

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