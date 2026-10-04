Сосед Украины призвал ее отчитаться за миллиарды помощи под угрозой прекращения поддержки

Экс-премьер Польши Лешек Миллер уверен, что предоставленные Киеву средства разворовываютЭкс-премьер Польши призвал Украину отчитаться о потраченных миллиардах помощи.
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