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Daily Storm

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Сосед Украины призвал ее отчитаться за миллиарды помощи под угрозой прекращения поддержки

Сосед Украины призвал ее отчитаться за миллиарды помощи под угрозой прекращения поддержки

Экс-премьер Польши Лешек Миллер уверен, что предоставленные Киеву средства разворовываютЭкс-премьер Польши призвал Украину отчитаться о потраченных миллиардах помощи.

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