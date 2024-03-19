Алина Кабаева приехала в Новосибирск на открытие турнира

Турнир по художественной гимнастике также пройдет в других городах России. Лучшие из спортсменок выступят на всероссийском соревновании в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.
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