Духовный глава Англиканской церкви ушёл в отставку на фоне скандала с растлением детей

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Новости дня за сегодня сообщают о том, что духовный лидер Англиканской церкви, Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, подал в отставку на фоне серьезного скандала, связанного с растлением детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии