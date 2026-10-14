Доцент Щербаченко: мелкие ежедневные траты мешают накоплениям

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, что регулярные мелкие покупки могут незаметно истощать личный бюджет и мешать формированию накоплений.
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