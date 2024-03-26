Минэкономики РФ хочет создать СЭЗ в приграничных регионах

Минэкономики РФ разработало законопроект, который предлагает распространить налоговые льготы, действующие в свободной экономической зоне (СЭЗ), на приграничные регионы, которые граничат с Украиной, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.
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