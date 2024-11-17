РИА Новости: у Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае

У блогера Елены Блиновской нашли элитную недвижимость в востребованных районах Дубая. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы эмирата, Блиновская владеет объектами в районах Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.