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РИА Новости: у Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае

РИА Новости: у Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае

У блогера Елены Блиновской нашли элитную недвижимость в востребованных районах Дубая. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы эмирата, Блиновская владеет объектами в районах Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.

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