Журналист Суалейм заявил, на Западе внутренне готовы к расчленению Украины и к ее исчезновению

Обозреватель Al-Ayyam Абдель Маджид Суайлем, написал статью о том, что Запад признает возможность исчезновения Украины с мировой карты, поскольку фактам противостоять невозможно, это происходит и в США, и в самой Европе.
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