Почему оклеветали Ивана Грозного

Виктор Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный», 1897 годВеликий народный государьСовременная историческая наука, если исследователи не заинтересованы в очернении государя Ивана Васильева, довольно легко опровергает выдвинутые против него обвинения как недостоверные или крайне преувеличенные.
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