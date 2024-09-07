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Петербургский дневник

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Во Всеволожском районе в ДТП погиб водитель квадроцикла

Во Всеволожском районе в ДТП погиб водитель квадроцикла

Авария случилась на Центрольной улице Полиция разбирается в обстоятельства аварии с квадроциклом во Всеволожском районе, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, Вечером 6 сентября у дома №315 по Центральной улице в СНТ «Ника» в деревне Агалатово, 50-летний мужчина, управляя квадроциклом «Хаммер 200L Про», не справился с управлением и скатился в канаву, а после этого перевернулся.

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