Во Всеволожском районе в ДТП погиб водитель квадроцикла

Авария случилась на Центрольной улице Полиция разбирается в обстоятельства аварии с квадроциклом во Всеволожском районе, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, Вечером 6 сентября у дома №315 по Центральной улице в СНТ «Ника» в деревне Агалатово, 50-летний мужчина, управляя квадроциклом «Хаммер 200L Про», не справился с управлением и скатился в канаву, а после этого перевернулся.