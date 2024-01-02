Не наша элита. Или почему дети чиновников на Западе, угроза безопасности России

АЛ Александр Ляхов Запад ведет традиционную политику колониального подчинения окружающих стран и народов. Ещё Рим брал в заложники детей вождей покоренных племен. Они служили гарантией подчиненности племени Риму. Кроме того из детей заложников воспитывали колониальную администрацию, подчиненную идеологически Риму.

E Ed Они на это не отвечают и делают вид, что никогда не слышали - полный игнор :- "Россия, для большинства наших чиновников, это не дом, это нудная работа, за которую платят очень приличные деньги. А жить и хранить деньги они предпочитают в других местах."