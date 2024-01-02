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Не наша элита. Или почему дети чиновников на Западе, угроза безопасности России

Не наша элита. Или почему дети чиновников на Западе, угроза безопасности России

10K прочитали И это не шутка и не попытка выдать одно за другое. Сейчас власти России, активно позиционируют Запад, как врага нашей страны.

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Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Запад ведет традиционную политику колониального подчинения  окружающих стран и народов. Ещё Рим брал в заложники детей вождей покоренных племен. Они служили гарантией подчиненности племени Риму. Кроме того из детей заложников воспитывали колониальную администрацию, подчиненную идеологически Риму.
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1 д.
E
Ed
Они на это не отвечают и делают вид, что никогда не слышали - полный игнор :-  &quot;Россия, для большинства наших чиновников, это не дом, это нудная работа, за которую платят очень приличные деньги. А жить и хранить деньги они предпочитают в других местах.&quot;
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1 д.
Надежда Белугина
Пока есть двойное гражданство у представителей власти, от вражеских дел не избавиться. У нас свобода за зарплату, а у них строгий отчёт за вложенную сумму. Сидят у нас, получая зарплату, и гадят, получая заработок извне.
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11 час.

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