10K прочитали И это не шутка и не попытка выдать одно за другое. Сейчас власти России, активно позиционируют Запад, как врага нашей страны.
Не наша элита. Или почему дети чиновников на Западе, угроза безопасности России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Ляхов
Запад ведет традиционную политику колониального подчинения окружающих стран и народов. Ещё Рим брал в заложники детей вождей покоренных племен. Они служили гарантией подчиненности племени Риму. Кроме того из детей заложников воспитывали колониальную администрацию, подчиненную идеологически Риму.
Ответить
1 д.
E
Ed
Они на это не отвечают и делают вид, что никогда не слышали - полный игнор :- "Россия, для большинства наших чиновников, это не дом, это нудная работа, за которую платят очень приличные деньги. А жить и хранить деньги они предпочитают в других местах."
Ответить
1 д.
Надежда Белугина
Пока есть двойное гражданство у представителей власти, от вражеских дел не избавиться. У нас свобода за зарплату, а у них строгий отчёт за вложенную сумму. Сидят у нас, получая зарплату, и гадят, получая заработок извне.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии