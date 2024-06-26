Мигранты заселили квартиры в строящемся ЖК «Горки Парк» в Подмосковье

Grandad

Хотя бы раз применили пункт договора о долевом участии в строительстве, где указана ответственность застройщика за невыполнение в указанные сроки сдачи объекта. Хотя в Договоре обычно снижают максимальную сумму компенсации, но сумма компенсации за все квартиры набежит немалая. Это даст стимул застройщику следить за сроками и состоянием сдаваемого жилья.