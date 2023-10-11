Минкультуры ищет способы остановить показ фильмов без прокатного удостоверения

Минкультуры изучает механизмы по работе с кинотеатрами в плане пресечения показа в них фильмов без соответствующего прокатного удостоверения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Ольгу Любимову.
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