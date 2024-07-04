Politico: более 60 экспертов призвали государства НАТО не вовлекать Украину в альянс

Это может привести к конфликту с Россией Более 60 экспертов в области внешней политики призвали государства, входящие в состав НАТО, избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, так как, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.
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