РОСБАЛТ

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Прорвавшиеся в Литву из Белоруссии «орды» мигрантов напали на силовиков

Прорвавшиеся в Литву из Белоруссии «орды» мигрантов напали на силовиков

Литовских пограничников атаковали нелегальные мигранты, проникшие в страну с белорусской территории. Об этом со ссылкой на Delfi пишет оппозиционный Telegram-канал NEXTA, основанный «врагом» президента Александра Лукашенко Романом Протасевичем.

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