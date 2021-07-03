Прорвавшиеся в Литву из Белоруссии «орды» мигрантов напали на силовиков

Литовских пограничников атаковали нелегальные мигранты, проникшие в страну с белорусской территории. Об этом со ссылкой на Delfi пишет оппозиционный Telegram-канал NEXTA, основанный «врагом» президента Александра Лукашенко Романом Протасевичем.
Литовских пограничников атаковали нелегальные мигранты, проникшие в страну с белорусской территории. Об этом со ссылкой на Delfi пишет оппозиционный Telegram-канал NEXTA, основанный «врагом» президента Александра Лукашенко Романом Протасевичем.
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