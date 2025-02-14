Не только боль в груди: симптомы больного сердца, которые могут показаться необычными

Болезни сердечно-сосудистой системы могут проявляться нетипичными или неочевидными симптомами, которые часто остаются без должного внимания – это чревато слишком поздним обследованием и ухудшением ее состояния.
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