Янки ведут себя в Германии как завоеватели

Машины с дипломатическими номерами американской дипмиссии постоянная проблема на немецких дорогах. Статистика гласит, что консульские членовозы более 16 тысяч раз за год нарушают правила дорожного движения не только превышая скорость, но и паркуясь в неположенных местах.
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