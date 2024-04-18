Янки ведут себя в Германии как завоеватели

Машины с дипломатическими номерами американской дипмиссии постоянная проблема на немецких дорогах. Статистика гласит, что консульские членовозы более 16 тысяч раз за год нарушают правила дорожного движения не только превышая скорость, но и паркуясь в неположенных местах.