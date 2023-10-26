В Club-500 прошли массовые задержания

Что стало причиной визита правоохранителей в элитный бизнес-клуб? ФСБ, ФНС и МВД провели массовые задержания в элитном бизнес-клубе Москвы Массовые задержания прошли в элитном московском бизнес-клубе Club 500.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии