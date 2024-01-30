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Боррель назвал ошибкой «соблазн примирения» России и Украины

Боррель назвал ошибкой «соблазн примирения» России и Украины

Запад должен противиться подписанию мирного договора между Россией и Украиной. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своей авторской колонке для французского журнала L’Obs.

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