«Киевляне теперь за русских, они сливают объекты для атак»

Три дня «Бандерольного» ада в Киеве. Итоги пугают даже СБУ Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Повiтрянi сили в своей сводке допустили элементарную математическую ошибку, что свидетельствует о панике даже среди официалов и, возможно, дезорганизации «титанов неба».