Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Киевляне теперь за русских, они сливают объекты для атак»

«Киевляне теперь за русских, они сливают объекты для атак»

Три дня «Бандерольного» ада в Киеве. Итоги пугают даже СБУ Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Повiтрянi сили в своей сводке допустили элементарную математическую ошибку, что свидетельствует о панике даже среди официалов и, возможно, дезорганизации «титанов неба».

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