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Московские аэропорты вводили запрет на полеты из-за атаки БПЛА ночью 4 сентября

Московские аэропорты вводили запрет на полеты из-за атаки БПЛА ночью 4 сентября

В России к утру 13 аэропортов сохранили ночные ограничения на полеты. Это совпало с ночной атакой беспилотников на Москву.

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